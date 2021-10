Coutances. Manche : l'usine de la Compagnie des fromages à Coutances bloquée

Les accès au site de l'usine de la Compagnie des Fromages et Riches Monts, à Coutances (Manche) sont bloqués par les salariés à l'appel de la CGT contre la fermeture annoncée de l'usine qui emploie 86 salariés.

Blocage annoncé pour la semaine

Le syndicat annonce le blocage de l'usine pour toute cette semaine alors que de nouvelles négociations concernant le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) sont programmées jeudi 30 août 2018 entre direction et syndicats au siège du groupe à Puteaux (Hauts-de-Seine)

Les élus engagés pour trouver des solutions

En amont de ce rendez-vous, Jacky Bidot, le président de la communauté de communes Coutances Mer et Bocage, et Gérard Coulon, vice-président en charge du développement économique, rencontrent ce mardi 28 août 2018 le président de Sodiaal qui détient 50 % du capital de la Compagnie des fromages, jeudi 30 août 2018 autre rendez-vous avec le second actionnaire Savencia, vendredi 31 août 2018, nouvelle rencontre avec le président de la Compagnie des Fromages,

Tous ces rendez-vous, doivent permettre de trouver une solution pour contrer la fermeture du site annoncé pour le printemps prochain.