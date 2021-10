Tourlaville. Tourlaville : deux individus volent de l'argent chez un nonagénaire

À Tourlaville (Manche), une personne âgée a prévenu la police après avoir été victime d'un vol, jeudi 23 août 2018, dans la matinée. Ce nonagénaire, circulant en fauteuil et muni d'un appareil respiratoire, a reçu la visite de deux individus.

Plusieurs billets dérobés

Un homme et une femme, âgés tous les deux d'environ 30 ans et mesurant 1m70, ont prétendu vendre des fleurs. La victime décide alors de les faire rentrer dans son domicile.

Les deux individus en ont alors profité pour détourner son attention et lui dérober plusieurs billets pour un montant qui est estimé entre 60 et 300 euros. Des coupures de 10 ou 50 euros se trouvaient sur la table du nonagénaire. Son assistance de vie a été rapidement informée des faits.

Les suspects aperçus

Une patrouille de police a été engagée, vendredi 24 août 2018, alors que deux individus suspects ont été aperçus, dans le même quartier. Correspondant au signalement, ils semblaient inspecter les abords, à pieds, indique une source policière.

Mais, les deux personnes n'ont pas été retrouvées. En cause : "les chemins piétonniers ou sentes et sentiers" qui rendent difficiles le travail de la police et qui "favorisent la dissimulation au regard des habitants et passants".

Les deux suspects sont âgés tous les deux d'environ 30 ans et mesurent 1m70. L'homme a les cheveux blond-roux et il est vêtu d'un blouson gris. La femme est brune et maigre, d'après le signalement transmis par la police. Si vous avez une information à transmettre, vous pouvez contacter le commissariat de Cherbourg au 02 33 88 76 76.