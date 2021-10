Rouen. Football : Quevilly Rouen Métropole en quête d'une première victoire

Toujours en quête d'une victoire, le club de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) tentera de l'obtenir ce vendredi 24 août 2018, sur sa pelouse du stade Robert-Diochon, face à l'Entente Sannois Saint-Gratien lors de la quatrième journée de National 1.

Après deux nuls et une défaite, ce qui place le club de QRM à la 14e place, les Rouges et Jaunes vont devoir s'imposer pour ne pas perdre du terrain sur le haut du classement.

Lancer la saison

Du côté du club francilien, ce début de saison n'est pas non plus à la fête puisque les joueurs de l'Entente ont fait trois matchs nuls depuis ce début de saison et pointent à la 12e, place avec trois points. Même si l'effectif a beaucoup changé du côté des Rouges et Jaunes, deux anciens de la maison pourront retrouver des anciens coéquipiers et une pelouse sur laquelle ils avaient leurs habitudes : Mathieu Géran et Brice Irié-Bi.

Mais les hommes de Manu Da Costa ne devront pas pour autant faire de sentiments, pour enfin lancer leur saison.