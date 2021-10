Giberville. Calvados : une femme de 79 ans condamnée pour violences conjugales

Une femme âgée de 79 ans a comparu mercredi 22 août 2018 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Il lui était reproché des violences à l'encontre de son mari du mardi 13 juin au mardi 27 juin 2017 à Giberville à l'est de l'agglomération caennaise. Depuis le couple est divorcé.

Insultes et coups

L'homme de 83 ans a été à deux reprises violemment frappé par sa femme qui l'insulte régulièrement. Le premier certificat médical (cinq jours d'incapacité totale de travail) atteste d'ecchymoses frontales, pariétales et aux avant-bras (position de défense) "Elle m'a frappé avec un bout de bois". Le second de trois jours d'incapacité totale de travail, "elle a pris un balai". À la barre la prévenue est scandalisée : "c'est lui qui est violent et ça dure depuis 60 ans !". Quand le président lui demande où sont les certificats médicaux et pourquoi elle n'est pas partie, elle répond "les médecins qui m'ont ausculté sont morts ou à la retraite. Et c'est à lui de partir car je suis chez moi !"

Le fils tourne deux vidéos

Leur fils, qui est du côté de son père, décide de tourner deux vidéos. Sur la première, au mois de juin 2017, on la voit injurier son mari qui ne bronche pas et s'en prendre à son fils : "je vais t'en foutre dans la gueule à toi aussi !" Sur la seconde datant de juillet 2017 on la voit se jeter sur son mari, l'abreuvant d'insultes et de reproches. "C'est un montage !" affirme la prévenue hors d'elle. L'avocat de la partie civile juge cette situation affligeante "Encore tout à l'heure dans le couloir elle lui a demandé pourquoi il n'était pas encore mort". 3 000 euros de dommages et intérêts sont sollicités.

Attitude qui frôle l'hystérie

Pour la procureure la position adoptée par la prévenue à l'audience laisse entrevoir le calvaire qu'a du subir la victime "Son attitude frôle l'hystérie. Elle ne ressemble en rien à une femme battue"

Reconnue coupable elle écope de quatre mois de prison avec sursis, de 1000 euros d'amende, de 2000 euros de dommages et intérêts et de 500 euros de frais de justice.