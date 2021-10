Rouen. Football : le FC Rouen débute bien sa saison face à Déville-Maromme

C'était la rentrée, ce samedi 18 aout 2018 pour les joueurs du FC Rouen (Seine-Maritime) ! Après une trève agitée par l'arrivée d'un nouveau coach, David Giguel, et un grand turnover dans l'effectif, les Diables rouges n'ont pas manqué leur entrée dans ce championnat de National 3. Et pour ce premier match à l'extérieur, ils n'ont pas eu à aller loin puisqu'ils se sont déplacés sur la pelouse d'un voisin proche, le promu de Déville-Maromme. Un court déplacement qui leur a finalement réussi car le Rouennais se sont imposés 1 à 0 pour ce premier match officiel de la saison.

Trois points pour bien démarrer

Une victoire sur la plus petite des marges grâce à un but de la tête de Jason Gibon, à la 50e minute de jeu. Suffisant pour prendre les trois points de la victoire et occuper une anecdotique 6e place après seulement une journée. Mais cette victoire méritera d'être confirmée lors du prochain match pour en savoir plus sur les ambitions du FCR dans cette nouvelle saison. Ce sera le samedi 25 aout 2018 avec un premier match à domicile, dans son antre de Diochon, contre l'équipe d'Évreux.