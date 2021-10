A voir : les sorties cinéma du mercredi 15 février

Voici notre sélection des sorties de la semaine :



*La dame de fer



Biopic franco-brittanique avec Meryl Streep



Margaret Thatcher, première et unique femme Premier ministre du Royaume-Uni (de 1979 à 1990), autrefois capable de diriger le royaume d’une main de fer, vit désormais paisiblement sa retraite imposée à Londres. Agée de plus de 80 ans, elle est rattrapée par les souvenirs. Entre passé et présent, ce parcours intime est un nouveau combat pour cette femme aussi bien adulée que détestée.





*Je suis venu vous dire...



Documentaire français



Une autobiographie réinventée en donnant la parole à Serge Gainsbourg. A la première personne, en utilisant simplement tout ce qu'il a dit aux uns et aux autres, que ce soit édité ou que cela soit toujours inédit...





*Voyage au centre de la terre 2: l'île mystérieuse

Film d'aventures américain avec Dwayne Johnson et Vanessa Hudgens



Sean Anderson, 17 ans, reçoit un message de détresse codé en provenance d'une île mystérieuse dont personne n'a jamais entendu parler… Tout aussi impatient que Sean de savoir d'où vient ce message, Hank, son beau-père, décide de tenter l'aventure ! Ils mettent alors le cap sur le Pacifique Sud, puis sur une destination quasi inconnue, dont personne, ou presque, n'est revenu en vie…

*Il était une fois, une fois

Comédie française avec François-Xavier Demaison et Anne Marivin

En se faisant passer pour l’héritier de la couronne belge, Willy et sa bande déclenchent une série de joyeux débordements dans un cinq étoiles français qui attire rapidement l’attention de Jessica, une intrigante professionnelle. Mais, pensant séduire le futur "roi des belges", elle va se frotter à plus fort qu’elle.

Ce détonateur burlesque entraîne alors le trio "made in plat pays" dans une escroquerie aussi conséquente qu'hasardeuse.

Ecoutez le programmateur Didier ANNE,(coup de coeur en rouge) ,nous présenter les sorties de la semaine en France et au Lux à Caen.



Toutes les infos à retrouver ci-dessous:



