Le Mont-Saint-Michel. Grandes marées : pas de traversées de la baie du Mont-Saint-Michel sans guide !

Depuis le début de la saison estivale, les secours sont déjà intervenus une trentaine de fois pour secourir des personnes ou pour prévenir des imprudents qui s'aventuraient dans la baie face au Mont-Saint-Michel.

Entre magie, légendes et pièges

Une baie magique mais, elle est aussi piégeuse et dangereuse, cette vaste étendue ne doit pas être traversée seul. Des guides attestés, peuvent vous accompagner en toute sécurité et vous conter l'histoire et l'environnement des lieux comme Didier Lavadoux, guide depuis 15 ans et président du syndicat des guides de la Baie.

Guide baie du Mont-Saint-Michel Impossible de lire le son.

Cette baie est magique, mais c'est loin d'être un endroit paisible. Il y a 55 guides aujourd'hui qui peuvent vous faire traverser la baie, certains sont spécialisés dans la découverte de l'environnement de la faune, d'autres sur le côté historique du Mont, d'autres encore proposent des traversées plus sportives. Il suffit de se renseigner auprès de l'office du tourisme du Mont-Saint-Michel ou à la maison du guide aux Genets.