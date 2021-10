Entre le 1er janvier 2010 et le 6 février 2012, ils ont organisé un trafic de stupéfiants portant sur du cannabis et de la cocaïne dans l'agglomération cherbourgeoise.

Le plus jeune, un homme de 18 ans, a été condamné à six mois de prison avec sursis. Deux frères de 23 et 24 ans ont écopé de 3 mois et de 8 mois de prison ferme.