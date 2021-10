Opération de débombage réussie à St-Lô

Mission réussie !

Les opérations de désamorçage de la bombe de 250 kg ce dimanche matin à st-Lô, n’ont vraiment pas

trainées ! A 11h30, la préfecture levait le périmètre de sécurité ! Les démineurs avaient neutralisé l’engin sans difficultés majeures.

quelques 700 riverains avaient dû évacuer leur logement....Pour la plupart des solutions de repli dans de la famille, chez des amis… le centre des expositions ouvert pour l’occasion n’a finalement acceuilli qu’une cinquantaine de personnes …

Cette opération aura nécessité la présence de plus de 80 policiers et CRS et l’appui d’un hélicoptère de la gendarmerie ….