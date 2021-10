Bellengreville. Une bombe de 460 kilos à désamorcer à Bellengreville

Elle date de la Seconde guerre mondiale, pèse 460 kilos et mesure 135 cm de long pour un diamètre de 38 centimètres : une bombe de l'aviation américaine doit être désamorcée ce jeudi 5 juillet 2018 à Bellengreville (Calvados).

Route fermée

Découvert lors d'un chantier de terrassement en juin dernier, l'objet doit être désamorcé sur place par des équipes spécialisées. Une opération qui nécessite le bouclage d'un périmètre de sécurité sur un rayon de 400 mètres. Dans le cas présent, la zone concernée est inhabitée, aucune évacuation de population n'est donc nécessaire.

En revanche, la départementale 41 devra être fermée dans les deux sens le temps de l'intervention. Les gendarmes bloqueront donc dès 13 heures et jusqu'à 20 heures au plus tard l'axe. Une déviation sera mise en place via les routes départementales 89 et 229.

