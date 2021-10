Aunay-les-Bois. Deux finales européennes de karting disputées dans l'Orne

C'est une affiche de rêve pour la piste internationale de karting d'Aunay les Bois, longue de 1213 mètres près d'Alençon (Orne), qui a été entièrement re-bitumée pour fêter en 2018 ses 20 ans d'existence. Du vendredi 3 au dimanche 5 août 2018, elle accueille le Grand Prix de France de karting, qui est la quatrième et ultime manche de deux championnats d'Europe, après celles disputées en Italie, en Grande-Bretagne et en Allemagne.

180 pilotes en compétition

Dès mercredi 1er août, les pilotes effectuent des essais privés pour découvrir la piste. Les essais qualificatifs sont effectués vendredi 3 août. Puis la phase finale du Championnat d'Europe CIK-FIA est disputée par élimination samedi 4 et le dimanche matin 5 août, dans les deux catégories : OK et OKJunior, avec chacune environ 90 pilotes engagés.

Chaque écurie a dressé de véritables chapiteaux à Aunay-les-Bois, pour y installer ses ateliers. - Eric Mas

Finale le dimanche à la mi-journée

Après une cérémonie protocolaire pour médailler l'ensemble des finalistes, une ultime course de 30 minutes verra s'opposer pour chaque catégorie les 34 meilleurs qui resteront alors en lice, devant les recruteurs de "volants" pour la course automobile. Sébastien Vettel a par exemple remporté cette épreuve en 2001, avant de devenir pilote de Formule 1 et quadruple champion du monde au sein de l'écurie Red Bull.

La préparation des machines en amont de la finale européenne dans l'Orne. - Eric Mas

Le titre de champion d'Europe OK et le titre de champion d'Europe OKJunior seront remis en milieu d'après-midi. Claude Gripon, président de K61, à la tête des bénévoles qui organisent cette compétition :

Claude Gripon Impossible de lire le son.

Cette finale du kart européen disputée dans l'Orne est également le cadre du "Trophée International Handikart", qui est né sur ce circuit ornais en 2014.

Début des 2 finales OK et OKJunior : dimanche 5 août à 13h45 et 14h45.