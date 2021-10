Courseulles-sur-Mer. 13e édition de la semaine Acadienne : Natasha St Pier de retour

Le festival "la semaine Acadienne" fait son retour pour sa treizième édition sur la Côte de Nacre du mercredi 8 au mercredi 15 août 2018. C'est toute la Côte de Nacre qui célèbre la région canadienne : Courseulles-sur-mer, Luc sur-mer, Douvres-la-Délivrande, Carpiquet, Beny-sur-mer, Authie, ainsi que Bernières-sur-mer. Le festival avait accueilli plus de 10 000 participants en 2017.

Des artistes directement venus du Canada

Les artistes présents feront honneur à leur pays natal. Au programme : des concerts de Natasha St Pier (qui vient du Nouveau-Brunswick) pour un concert intitulé "Confidences pour un piano", David Thibault (Québec), Bodh'Aktan (Québec/îles de la Madeleine), Isabelle Cyr et Yves Marchand (NouveauBrunswick/Québec), "Pieds à Terre" (Nouvelle-Ecosse), Gerry Boudreau (Nouvelle-Ecosse), Emilie Vidrine et Tee Franglais (Louisiane/France), Les "Swinging Girls" et Duane Andrews (Terre-Neuve-et-Labrador), Pascal Periz et Jean-Marc Boel (France).

Le concert de Natasha St Pier se déroulera le jeudi 09 aout 2018. Duane Andrews assurera la première partie dès 20 heures. Le prix du concert est de 22 euros.

Le programme complet sur : http://www.semaineacadienne.net