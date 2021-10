METEO : le froid perdure dans la Manche

Voici le dernier bulletin de prévisions météo pour ce week-end du Conseil Général de la Manche :

NUIT DU VENDREDI 10 AU SAMEDI 11

TRES FROID

Le ciel souvent dégagé cette nuit et le vent d'Est faible favorisent la chute des températures avec des minimales s'abaissant entre -1 et -5 degrés dans le Cotentin et entre -4 et -8 degrés sur le Sud du département.

SAMEDI 11

FROID ET SEC

Au fil des heures le soleil s'impose dans une atmosphère toujours très fraîche en journée.

Les températures maximales atteignent 2 à 4 degrés sur le littoral, 0 à 2 degrés dans les terres.

Le vent d'Est faible

DIMANCHE 12

TOUJOURS FROID

Deux ou trois degrés de plus dans la nuit, grâce à des nuages qui arrivent par le Nord. Quelques gouttes sont à envisager en bord de mer, elles se transforment en quelques flocons en avançant dans l'intérieur en soirée et la nuit suivante.

Les températures minimales sont comprises entre -2 et 2 degrés en bord de mer et entre -2 et -6 degrés dans les terres. Les maximales atteignent 1 à 4 degrés sur le Sud et 4 à 7 degrés sur le Cotentin.