Jusqu'à 500 manifestants dans la Manche contre la carte scolaire, une bonne centaine dans le Calvados

Froid vif, mais des manifestants résolus à se faire entendre!!!

Manifestation ce vendredi après midii dans la Manche et le Calvados des enseignants, à l’appel des syndicats, et des fédérations et associations de parents d’élèves, contre les suppressions de postes pour la rentrée scolaire de septembre. Alors que les Conseils Départementaux de l’Education nationale dessinaient les contours de la carte scolaire pour la rentrée. Ils étaient, quelques 500 manifestants à St- Lô, une bonne centaine à Caen. On connaîtra l'ensemble des mesures prises pour le département de la Manche ce samedi matin . Le CDEN pour le département de l’Orne se tiendra jeudi. Dans l’académie 400 postes d’enseignants seront supprimés pour la prochaine rentrée !