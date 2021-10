Notre-Dame-de-Gravenchon. Pollution au dioxyde de soufre près du Havre

Un dépassement du seuil d'information et de recommandation pour une pollution au dioxyde de soufre a été constaté par Atmo Normandie, mardi 31 juillet 2018, à Port-Jérôme-sur-Seine (Seine-Maritime). Une pollution d'origine industrielle. Les entreprises concernées ont reçu pour consigne d'utiliser un fioul à très basse teneur en soufre afin de diminuer les émissions polluantes, indique la préfecture de Seine-Maritime. Il est conseillé aux habitants d'éviter les activités physiques et sportives intenses. Toutefois il convient de maintenir les pratiques habituelles de ventilation et d'aération (il ne faut pas confiner son logement).