Roncherolles-en-Bray. Orages en Normandie : un millier de personnes privées de courant

L'orage a touché la Seine-Maritime, vendredi 27 juillet 2018. C'est particulièrement l'est du département qui a été concerné. Les sapeurs-pompiers sont intervenus à 16 reprises jusqu'à minuit pour des impacts de foudre dans des champs ou sur des poteaux électriques ayant entrainé des incendies.

Il leur a également fallu dégager des arbres tombés sur les chaussées et épuiser certaines caves inondées par les fortes pluies.

Un transformateur électrique en feu

L'incident le plus marquant s'est produit aux alentours de 20 heures. Un transformateur électrique, situé à Roncherolles-en-Bray, près de Forges-les-Eaux, a été touché par la foudre.

Un incendie s'est déclenché entraînant la mobilisation de six sapeurs-pompiers. Le feu a été rapidement maîtrisé mais 950 personnes sont restées privées de courant une partie de la soirée. Une discothèque et six exploitations agricoles ont aussi été concernées.

L'électricité a pu être rétablie pour la plupart des foyers par Enedis, le gestionnaire du réseau électrique.

À noter que l'Eure a été épargnée par les orages puisque les sapeurs-pompiers n'ont pas relevé d'interventions particulières.

