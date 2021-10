Caen. Des jeunes Calvadosiens partent en raid humanitaire

C'est une aventure de trois semaines qui se prépare à travers l'Europe pour Lisa Fouqueray et Thomas Gallice, étudiants à Caen (Calvados). Âgés de 19 et 20 ans, les deux compères vont sillonner 20 pays d'Europe au cours d'un rallye de 10 000 km : l'Europ'Raid. À bord de leur Peugeot 205, voiture officielle de la course, les étudiants comptent effectuer entre 400 et 600 kilomètres par jour. "Nous avons trouvé la voiture sur Leboncoin pour 750€. Il a fallu effectuer quelques réparations pour qu'elle soit aux normes lors du raid" explique Thomas Gallice, étudiant en droit à la fac de Caen.

100 kg de matériel scolaire

Le but, acheminer 100 kg de matériel scolaire dans des écoles isolées d'Europe de l'Est. "Il y a beaucoup de pays d'Europe de l'Est qui n'ont pas la même qualité de vie que les pays développés. C'est ce qui nous a donné envie de participer à cette course" complète Lisa Fouqueray. Pour ce faire, Lisa et Thomas ont dû récolter 5000€ de fonds via des sponsors. "Ça a été difficile mais sommes en partenariat avec "Theotime", le groupe de transport ACE de Cherbourg-Octeville, l'hôtel "Le Landemer", le centre de contrôle technique "Autotest Mondeville" ainsi que les lycées Millet de Cherbourg-Octeville et Jeanne d'Arc de Caen qui se chargent de la récolte de matériel scolaire" indique Thomas.

Départ de la Roche-sur-Yon samedi 28 juillet pour les 242 équipages du raid.