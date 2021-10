Alençon. Vols de GPS de tracteurs : appel à la vigilance dans l'Orne

Les vols de GPS sur des tracteurs sont en augmentation dans tout le pays, et notamment dans l'Orne, en ce mois de juillet 2018. Ils peuvent intervenir sur des engins au sein des exploitations, mais aussi dans les concessions de matériels et véhicules agricoles.

Des hangars fermés

La gendarmerie de l'Orne appelle à la vigilance. Elle conseille de remiser les tracteurs équipés de GPS dans des hangars sécurisés "ou au minimum fermés et verrouillés", si possible d'ôter les systèmes de guidage et les antennes quand ils ne sont pas utilisés.

Des alertes SMS

Il est aussi possible de s'abonner au système VIGIENTREPRISE, qui comprend des alertes par SMS, afin d'être prévenu en cas de vol près de chez soi. Des renseignements peuvent être pris auprès de la chambre d'agriculture de l'Orne. Des "correspondants sûreté" sont aussi disponibles au sein des différentes brigades et compagnies de gendarmerie pour porter conseil.