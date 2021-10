Caen. À Caen, des bénévoles ramassent les déchets à bord de canoës-kayaks

Ramasser des déchets à bord de canoës-kayaks, il fallait y penser. Jeudi 19 juillet 2018, la base de loisirs "Les pieds dans l'Orne" à Caen (Calvados) a organisé une grande journée de nettoyage sur les bords de l'Orne. Une quinzaine de bénévoles, répartie sur plusieurs zones, a collecté des déchets sur l'eau. Munis de leur pagaie et de sacs poubelles, la collecte a permis de nettoyer le fleuve, réputé pour ses paysages verdoyants.

Bouteilles en verre et déchets plastiques, les bénévoles étaient armés de pagaies et de sacs poubelles. - Solenn Boulant

"On a eu énormément de demandes sur notre page Facebook. En deux jours, toutes les places étaient prises" se réjouit Martin Raffy, directeur de la base de loisirs. Pour la deuxième édition de ce "coup de propre" des bords de l'Orne, les bénévoles ont donc répondu présent. Après un café et quelques viennoiseries, direction les canoës et les kayaks pour embarquer. Sur l'eau, les participants ont fait de jolies trouvailles :

Les bénévoles nous font part de leurs trouvailles. Impossible de lire le son.

Des déchets moins nombreux cette année

L'année dernière, plus de 22 sacs avaient été ramassés au cours de la journée. Ils avaient directement été transmis à la mairie de Caen. "Cette année il y a moins de déchets. On ne va pas s'en plaindre, cela veut dire que les gens font plus attention" conclut Martin Raffy. Une belle journée pour tous les participants qui ont pu concilier sport et action citoyenne.