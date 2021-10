Goustranville. De nouveaux équipements médicaux pour les chevaux en Normandie

Mercredi 18 juillet 2018, le Cirale (Centre d'Imagerie et de Recherche sur les Affections Locomotrices Équines) a présenté trois nouveaux équipements destinés aux chevaux et à leurs pathologies. Antenne de l'École vétérinaire d'Alfort (Enva), ce centre situé à Goustranville (Calvados) est un site unique en France, dont les nouveaux équipements font désormais sa renommée internationale.

Des innovations à portée mondiale

Parmi les innovations phares du site, une nouvelle aire d'imagerie sectionnelle qui comporte une IRM et un scanner. "Ces machines sont uniques en France. Elles vont permettre une reconstruction en 3D du squelette du cheval et des examens plus poussés sur leurs pathologies" explique Fabrice Audigié, l'actuel directeur du Cirale. Pour utiliser ces machines, il faudra débourser entre 1000 et 1300€ lors d'un examen. Un prix élevé mais "nécessaire à l'entretien du cheval" affirme Fabrice Audigié. À ces nouvelles machines, uniques en Europe, s'ajoute une piste de course en sable fibré qui permettra de déceler les troubles des chevaux lorsqu'ils sont à grande vitesse.

Les professeurs Jean-Marie Denoix (à gauche) et Fabrice Audigié (à droite) ont présenté les nouveaux équipements du Cirale. - Solenn Boulant

Mehdi Khabouch et Léa Beaud sont tous les deux étudiants à l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Depuis quelques semaines, ils sont internes vétérinaires au Cirale à Goustranville. Ces nouveaux équipements vont permettre d'aller plus loin dans leurs diagnostics médicaux. "On va pouvoir passer des chevaux corps entier de 500kg et atteindre des zones inaccessibles auparavant comme le jarret ou le grasset" se réjouit Léa. "On peut avoir des chevaux de particuliers ou des chevaux de course internationaux donc c'est très varié" complète Mehdi.

Mehdi Khabouch et Léa Beaud sont internes vétérinaires au Cirale à Goustranville (Calvados). - Solenn Boulant

Le coût total du projet, qui s'élève à 5,1 millions d'euros, a été réparti entre la Région, le département du Calvados, le Fonds Eperon, le FEDER et l'État. Les équipements seront quant à eux mis en service à la rentrée 2018.