Hérouville-Saint-Clair. Harcèlement et violence à Caen : six mois ferme

Eric Bonnet âgé de 34 ans a comparu jeudi 19 juillet 2018 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Il était jugé pour harcèlement entraînant des dégradations de conditions de vie ainsi que pour détérioration de bien appartenant à autrui et violence avec arme. Les faits recouvrent la période de mars à mai 2018 et ont eu lieu à Hérouville-Saint-Clair au nord de l'agglomération caennaise.

Harcèlement poussé loin

L'homme supporte mal la séparation d'avec sa compagne avec laquelle il a eu un enfant. Durant trois mois, il multiplie les insultes et menaces de mort par messages vocaux et SMS, parvenant à se procurer ses coordonnées téléphoniques lorsque la victime en change. "Quittez la région" lui avait conseillé une assistante sociale. Lundi 14 mai 2018, il se présente en bas de son immeuble désirant lui parler. Elle accepte de descendre, se faisant accompagner par un couple d'amis. L'homme, hors de lui, casse à coups de pied la porte d'entrée et asperge le hall de gaz lacrymogène.

Vingt séparations en dix-huit mois de vie commune

Pour la procureure les faits de harcèlement ont été poussés loin. Au vu de son casier judiciaire (quatre mentions pour appels malveillants, menaces, dégradations…) une peine de prison ferme est requise. L'avocate de la défense évoque une vie sentimentale compliquée : "En dix-huit mois de vie commune il y a eu vingt séparations. Le comportement du prévenu découle de torts réciproques".

Eric Bonnet écope de dix mois de prison dont six mois ferme assortis de 24 mois de mise à l'épreuve. Il devra verser 350 euros de préjudice moral au couple qu'il a gazé, 150 euros d'amende pour la destruction de la porte et 117 euros pour sa réparation. Il a interdiction d'entrer en contact avec la victime excepté par décision du juge aux affaires familiales. Celle-ci voulant juste vivre en paix n'a sollicité aucune somme d'argent. Pour finir, il a également injonction de soins.