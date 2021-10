Caen. Caen : la vidéo d'une agression fait le tour du web

C'est une vidéo qui contraste avec toutes celles qui montrent la joie des Français après la victoire des bleus en finale de la Coupe du monde, celle qu'a filmée la sœur d'un homme et d'une femme qui se sont fait agresser à Caen (Calvados), rue du moulin le dimanche 15 juillet 2018 vers 22 heures. Dans cette vidéo, on voit cinq hommes s'en prendre aux deux individus.

"Mon fils a des contusions, des hématomes, le visage tuméfié. Ce qui l'a sauvé c'est de s'être mis en Position latérale de sécurité (PLS), explique le père du jeune étudiant de 19 ans, sous le choc. Nous avons eu très peur et nous avons du mal à comprendre".

Une vidéo partagée massivement

Cette vidéo a été partagée par 14 000 personnes et vue plus de 356 000 fois sur le réseau social Facebook. L'auteure de la vidéo encourage les internautes à la partager massivement. Elle écrit, sur le réseau social : "Bonsoir, si quelqu'un a assisté à la scène ou reconnaît certaines personnes qui ont gentiment eu la bonne idée de s'en prendre courageusement à cinq à mon frère et ma sœur qui sont actuellement aux urgences, merci de me le dire ou de partager. " Une plainte a été déposée à Caen lundi 16 juillet. Une enquête est en cours.