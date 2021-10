LFB : Mondeville a commis un impair à Nice

Le résultat est autant une surprise qu'une contre-performance de taille. L'USOM s'affiche au quatrième rang du classement alors que Nice, promu et lanterne rouge, n'avait remporté que trois rencontres avant cette 18ème journée de Ligue féminine. "Tarbes a perdu contre elles, Basket Landes et Bourges ont eu beaucoup de mal dernièrement, relativise Hervé Coudray. C'est une équipe très accrocheuse."

Manque d'intensité défensive

Le Cavigal Nice s'est vu enfin récompensé de son abnégation face à Mondeville, au terme d'une rencontre constamment serrée mais qu'il a souvent dominée. Les Niçoises avaient deux points de retard à l'issue du premier quart-temps (20-22), un point d'avance à la mi-temps (40-39) et autant à deux minutes de la sonnerie finale. Elles n'ont pas cédé. "On aurait pu gagner sans problème, estime l'entraîneur mondevillais. On a raté des tirs faciles, on ne rentre qu'un lancer-franc sur quatre dans les dernières minutes... Mais ce n'est pas sur ces petites choses qu'on perd. C'est sur notre défense. On a encaissé beaucoup trois de points en première mi-temps. Il aurait fallu être plus rigoureux. Nice a mieux joué que nous. Elles ont montré beaucoup d'agressivité et d'enthousiasme. Elles méritent largement leur victoire."

Faute d'intensité défensive, Mondeville passe à côté d'une excellente opération comptable. Basket Landes ayant perdu à Villeneuve d'Ascq, les Calvadosiennes auraient pu "faire le break" (H. Coudray) en reléguant leur premier poursuivant à deux points, soit deux victoires. "Ca aurait été intéressant, reconnaît le coach de l'USOM. Mais la première chose à retenir, c'est qu'on garde un point d'avance sur Basket Landes. Cette défaite est une bonne chose par certains aspects. Elle va nous remettre les idées en place." Mondeville sera néanmoins sous pression au moment d'accueillir Hainaut Basket, dimanche 12 février (15h30). Le faux pas est interdit sous peine de perdre la quatrième place provisoire, synonyme à terme de play-offs.