Lassy. Calvados : quatre blessés dont deux graves sur la route

En fin de matinée, le samedi 14 juillet 2018, un accident de la circulation s'est produit à Lassy, dans la commune nouvelle de Terres-de-Druance (Calvados). Plus précisément au croisement entre la RD 26 et la RD105, où deux véhicules se sont percutés.

Un jeune garçon et une femme gravement blessés

Le bilan dressé par les pompiers, fait état de quatre personnes blessées : deux assez sévèrement touchées et deux autres plus légèrement blessées. Un jeune garçon de 12 ans et une femme de 51 ans ont dû être transportés médicalisés en direction du CHU de Caen (Calvados). Les deux autres, deux hommes de 18 et 31 ans, ont été conduits vers la clinique de Vire.

Pendant le temps de l'intervention des secours, la gendarmerie était sur place pour gérer la circulation.