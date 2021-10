Oissel. Oissel : leur immeuble est en feu, ils sautent par la fenêtre

Il était près de 1h30, le samedi 14 juillet 2018, lorsque les pompiers ont été alertés pour un feu dans un immeuble en forme de L comprenant des salles de classe de l'école Jean-Jaurès et des logements, rue de Picardie à Oissel (Seine-Maritime). Sur place, les secours ont trouvé deux étages et des combles embrasés à cause d'une fuite de gaz enflammée. Au total, 1 200m² sur les 6000 que compte le bâtiment ont été impactés.

Deux blessés légers

Face à l'ampleur des dégâts, les grands moyens ont été déployés avec des ambulances, 80 sapeurs-pompiers sur place, six lances à incendie dont deux aériennes, le déploiement d'un poste de commandement sur place… Aucune victime n'est à déplorer, mais deux personnes ont été légèrement blessées en sautant par les fenêtres pour fuir les flammes. Elles ont été transportées à l'hôpital des Feugrais.

En début de matinée, les secours étaient toujours sur place pour maîtriser le sinistre. Pour le moment, les habitants de six logements devront être relogés et près de 2500 abonnés sont privés de gaz suite à la coupure effectuée par GRDF pour sécuriser les lieux.