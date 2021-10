Caen. À Caen, les Rives de l'Orne s'animent pour le 14 juillet

Du soleil, des transats, du sable et de la bonne musique… il n'en faut pas plus pour bien fêter le samedi 14 juillet 2018 et l'été au Rives de l'Orne.

Au programme :

• Yuma Guma à 18 heures

• Fernõ à 19h45

• CLAAP ! & Santana à 20h45



"Nous sommes ravis que les gens découvrent les Rives de l'Orne sous un autre angle", explique Alice Omer, la directrice du centre commercial. Yoga paddle, les bateaux électriques des Pieds dans l'Orne et nouveaux groupes de musiques, le centre commercial n'a pas voulu offrir aux Caennais la même chose que l'année dernière.

150 tonnes de sables ont été déversées sur l'esplanade des Rives de l'Orne, contre 80 l'année dernière. En 2017, le centre commercial a connu une hausse de fréquentation de 12 % en juillet et de 15 % en août.

Des projets pour l'édition 2019 ?

L'été n'est pas terminé que la direction réfléchit déjà à la prochaine édition, les flyers sont d'ailleurs en cours de création. "Je pense que l'année prochaine nous l'appellerons 'festival Caen plage' parce que nous avons envie de professionnaliser la scène musicale pour avoir toujours des artistes de qualité". De nouvelles activités verront également le jour.

Pour l'heure le centre commercial réfléchit aux animations pour la période hivernale, "avec notamment une patinoire, pourquoi pas", sourit Alice Omer.