Caen. France-Belgique sur grand-écran dans l'Orne, la Manche et le Calvados

Le match France-Belgique sera décisif et très engagé pour déterminer qui jouera la finale de la Coupe du monde 2018 le dimanche 15 juillet 2018 à 17 heures. Le gagnant jouera soit la Croatie, soit l'Angleterre. Le lundi 9 juillet 2018, seuls trois endroits dans l'Orne, la Manche et le Calvados diffusent le match pour le moment. Ils sont davantage dans l'Eure et la Seine-Maritime.

• À lire aussi. [carte] France-Belgique : où voir le match en Seine-Maritime et Eure ?



La ville de Percy-en-Normandie (Manche) et l'USP organisent la diffusion de la demi-finale France-Belgique sur écran géant demain soir à 20 heures au stade René Lecaplain. Buvette et restauration sur place.

Percy en Normandie organise une soirée pour le match France-Belgique avec une diffusion sur écran géant - Julien Hervieu

L'hippodrome de Cabourg (Calvados) diffusera également le match sur grand écran.

À Caen, il y aura une retransmission sur écran géant (30 m²) dans le parc d'Ornano à l'abbaye aux Dames. Le parc sera ouvert au public dès 18h30.

A Alençon, au parc de la Providence, dans un espace sécurisé pouvant accueillir un maximum de 3500 personnes. L'entrée y sera gratuite, mais strictement contrôlée.