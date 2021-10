Rouen. [carte] France-Belgique : où voir le match en Seine-Maritime et Eure ?

La France va chercher à décrocher une place en finale de la Coupe du Monde de football, mardi 10 juillet 2018, en affrontant la Belgique. Une demi-finale que les Français vont suivre avec attention après avoir vibré lors des quarts face à l'Urugay.

Pour partager cette bonne ambiance, beaucoup de supporters ont choisi de se retrouver dans les bars et restaurants. face à cet engouement populaire, les communes sont de plus en plus nombreuses à proposer une retransmission sur écran géant.

Voici la carte des retransmissions en Seine-Maritime et dans l'Eure :

Si votre commune ne figure pas sur la carte, contactez la rédaction de Tendance Ouest en cliquant ici.