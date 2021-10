Surville. Mondial : match particulier pour ce couple franco-belge en Normandie

Un drapeau français et un drapeau belge. La soirée s'annonce particulière, mardi 10 juillet 2018, dans le Manoir de Surville, à quelques kilomètres de Louviers (Eure), alors que va se jouer le match France-Belgique en demi-finale de la Coupe du monde de football.

"L'excitation est énorme"

Camille et Hugues Oeyen sont les propriétaires du lieu. Elle est Française et lui est Belge, tandis que leurs enfants ont les deux nationalités. "L'excitation est énorme car, avant la Coupe du monde, c'était le souhait que d'avoir une telle rencontre et les voisins m'ont chambré sur l'équipe belge", raconte Hugues Oeyen.

S'il est installé en Normandie depuis sept ans, son cœur continue à balancer pour les Diables rouges, "je suis à 100 % pour les Belges". Sa femme, qui n'est pas aussi fan de foot que lui, a donc décidé de prendre les choses en mains pour défendre les Bleus : "Il faut que je soutienne la France à la maison, sinon ils sont tous pour la Belgique !"

Un match serré

Mais, qu'importe le résultat final, "il n'y aura pas d'engueulade, c'est une victoire dans tous les cas". Du côté de leurs enfants, elles vont supporter les deux équipes et chanter à la fois "Allez les Bleus" et "Allez les Rouges".

Camille et Hugues Oeyen ont, en tout cas, prévu les choses en grand pour vivre cette rencontre. Ils ont invité une vingtaine de personnes à suivre le match chez eux. "Ça va être très serré", pronostique Hugues Oeyen.

• BONUS AUDIO - Le reportage de Tendance Ouest :