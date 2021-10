Caen. A Caen : un nouvel institut bio, écolo et naturel

Morgane Le Coguic a repris l'institut Secrets de beauté au naturel, rue du Havre à Caen depuis le lundi 11 juin 2018. Épilations et soins aux produits naturels sont proposés par l'enseigne.

Une histoire de famille

Morgane vient d'une famille d'entrepreneurs, ce qui l'a motivée à ouvrir son propre institut après avoir eu son CAP en 2014. Après un an de projet et l'aide de Basse Normandie Active et Initiative Calvados, elle a réussi à reprendre Secrets de beauté au naturel depuis le lundi 11 juin 2018.

Morgane Le Coguic Impossible de lire le son.

Des soins adaptés avec des produits naturels

En magasin, elle propose des épilations, soins visage, corps, mains et pieds. Secrets de beauté utilise des produits adaptés aux clients selon leur type de peau, mais procure également des soins adaptés à leurs besoins selon les tensions corporelles. "J'adore ces produits, je fais mes propres potions pour les adapter aux clients.". Morgane réalise un diagnostic de peau, puis après, en accord avec la cliente, elle fait ses mélanges. Elle connaît tous les produits qu'elle a en magasin jusqu'au bout des ongles.

"J'adore ces produits, je fais mes propres potions pour les adapter aux clients."

Ce sont des composants naturels qui sont très tendance et plaisent beaucoup à la clientèle. "Ce n'est pas que du bio, c'est plus que ça. Ce sont les produits les plus naturels possible, il n'y a pas d'éléments ajoutés. Mon huile de riz, c'est de l'huile de riz à 100 % !". Même ses produits d'entretien sont écologiques, draps, cotons et gants sont réutilisables. Les enfants ont aussi le droit à une manucure, un mélange de craie et d'eau qui s'enlève en se lavant les mains. Le vernis est à 95 % bio mais "quand on parle de vernis, on ne peut pas vraiment dire que c'est bio", précise Morgane Le Coguic.

Les produits AlloNature, créés à Angers et utilisés par Secrets de beauté au naturel. - CS

Ouvert les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 9 heures à 19 heures, le jeudi de 9 heures à 21 heures et le samedi de 8h30 à 17 heures. Sur rendez-vous selon disponibilités. 17 rue du Havre, Caen. Tel. 09.82.29.56.71.