2800 appels malveillants !

Ce dernier reprend contact avec elle en 2003 et se montre insistant. Appels téléphoniques multiples (jusqu’à 2 800 appels), recueil de coordonnées auprès de ses collègues de travail, fax racontant des horreurs sur elle à son employeur...L’amoureux éconduit est condamné une première fois pour ces faits en 2005.

Pour tout oublier, Géraldine part en Australie durant quelques mois puis déménage au Mans, en 2007, où elle essaye de reconstruire sa vie. A.B. finit par la retrouver et la frappe à la sortie d’un commerce. Les appels malveillants recommencent...

Ils font l’objet d’une nouvelle procédure pénale jugée jeudi 26 janvier. L’avocate de la partie civile parle "de dix ans de vie perdue". Le procureur de "mort sociale" de la victime. A.B. a finalement été condamné à deux ans d’emprisonnement dont un avec sursis et mise à l’épreuve de trois ans au cours duquel il devra se soigner. 1 000€ d’amende pénale accompagnent la sanction en plus des 4 000€ de dommages et intérêts à son ex-amie, 1 500€ à la mère de celle-ci et 2 000€ de participation aux frais de procédure.