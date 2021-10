Sainte-Cécile. Manche : liquidation judiciaire d'AIM, 237 personnes licenciées

L'unique offre de reprise de l'abattoir normand AIM Group, qui emploie 237 salariés, a été retirée ce mercredi 04 juillet 2018 par les cinq éleveurs bretons. Elle avait été déposée devant le tribunal de commerce de Rouen (Seine-Maritime). En conséquence le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise, avec, le licenciement de 237 salariés.

"C'est un gros gâchis" déplore Sébastien Lafon le représentant des salariés, qui dénonce aussi l'attitude des pouvoirs publics.

Placé en redressement judiciaire début avril, AIM Group a souffert d'un manque de liquidités dès ses débuts en 2015. À cette date, il avait été repris à 66 % par une SAS composée de salariés et à 34 % par la SEM Imagine (45 % département de la Manche, 45 % région Normandie et 10 % Caisse des dépôts et consignations).

L'abattoir qui abat actuellement 5 000 bêtes par semaine devrait cesser son activité ce week-end.

