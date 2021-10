Bolbec. Inondations à Bolbec : les commerçants durement touchés

L'orage a été brusque et très violent. Mardi 3 juillet 2018 vers 17 heures, de fortes pluies se sont abattues sur le centre-ville de Bolbec (Seine-Maritime). Le phénomène n'a duré qu'une demi-heure. L'eau est montée entre 50 et 70 centimètres selon les rues. Les secteurs les plus touchés : place Charles de Gaulle, rue de la République, place Léon Desgenetais et la rue Jacques Fauquet.

Des commerçants durement touchés

Les pompiers ont réalisé plus de 80 interventions dans la soirée de mardi sur la ville de Bolbec. Trois personnes ont été relogées. 35 habitations, dix services publics (dont le Val aux Grès) et 30 commerces ont été impactés.

A Avisofi Crédits immobiliers, on garde le sourire mais les dégâts sont importants. - Gilles Anthoine

Mercredi 4 juillet 2018, une douzaine de magasins n'a pas pu ouvrir. Les dégâts ont été importants. C'est le cas, par exemple, pour Avisofi Crédits immobiliers, place Charles De Gaulle. Yann Castel, son gérant, doit nettoyer et réaliser les démarches nécessaires pour l'assurance. Son commerce rouvrir ses portes jeudi. Écoutez-le :

A la Boucherie Leroux, place Charles de Gaulle, on nettoie. La boutique va pouvoir rouvrir vendredi 6 juillet. - Gilles Anthoine

Des magasins fermés mercredi matin

Ce sont donc trente magasins qui ont été impactés par les inondations à Bolbec. La plupart ont pu ouvrir leur porte dès mercredi matin même s'ils ont été touchés par la montée des eaux. Pour d'autres la réouverture prendra quelques jours. Le phénomène aura en tout cas marqué et fait peur. Témoignages dans les enseignes Céline D'Al, Gaia Informatique et Tendance Coiffure :

Mercredi matin on continue à évacuer l'eau. - Gilles Anthoine

Une mairie ouverte

Mercredi 4 juillet 2018 la mairie de Bolbec reste ouverture toute la journée pour accueillir les sinistrés. Ils peuvent y demander de l'aide et trouver du soutien.