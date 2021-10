Rouen. Bonne table à Rouen : la brasserie Paul, place de la cathédrale

La brasserie Paul est bien connue des Rouennais (Seine-Maritime) puisqu'elle est même la plus ancienne de la ville encore en activité. Au pied de la cathédrale, elle offre une vue imprenable et est naturellement convoitée par les touristes de passage dans la ville aux cent clochers. À l'intérieur, la décoration simple et chic est dans la parfaite tradition des brasseries à la française. Le menu l'est également : des produits frais et régionaux pour une cuisine raffinée, jusqu'aux croque-monsieur à redécouvrir avec par exemple du roquefort, du chèvre chaud ou encore des tomates confites et aubergines.

Changer des marinières

Ce midi, je choisis de me laisser guider par la formule du jour. En entrée, des asperges rôties accompagnées de leur jambon cru. La cuisson est parfaitement maîtrisée pour des asperges croquantes dont le goût est souligné par la charcuterie. Le plat proposé ce jour-là : des moules sauce poulette. Voilà de quoi changer des traditionnelles marinières avec une sauce au vin blanc et au bouillon de volaille relevée d'échalote. Un vrai plaisir que ne viendra pas gâcher la généreuse assiette de frites maison.

Les vins sont aussi soigneusement sélectionnés et un verre de Sancerre accompagnera ce plat de la meilleure des manières.

Au bout du compte, me voilà contraint, repus, de faire l'impasse sur le dessert. La note reste contenue étant donné la qualité gustative et le service impeccable. 17,90 euros pour la formule. 24 euros avec le vin. On recommande.

Brasserie Paul, 1 place de la cathédrale, 02 35 71 86 07