Sans emploi, Serge Noudelberg se fait écrivain

Ce qui n’est pas basé sur le réel, c’est l’histoire rocambolesque de l’héroïne qui se voit soustraire du monde politique par un ravisseur, et revient plus populaire que jamais se présenter à des élections présidentielles.

Serge Noudelberg est Colombellois d’origine. Ancien cadre de santé, il est sans emploi depuis 2004 et multiplie depuis les initiatives pour “reprendre confiance et s’évader à travers une activité créatrice.” Ce livre, il ne l’aurait jamais écrit s’il n’était pas “en galère”. “Je ne suis pas écrivain, mais suis féru de politique et défend la justice sociale. Cette occupation m’a vite captivé : aujourd’hui, je me dis que ce pourrait être un tremplin. A raison de 3 euros par livre vendu, j’espère gagner un peu d’argent.”

Passionné par sa nouvelle occupation, Serge Noudelberg s’est déjà lancé dans un deuxième ouvrage. Et il cultive un rêve : que l’histoire de son premier livre devienne un scénario de téléfilm.