Alençon. Gala professionnel de boxe le samedi 3 novembre 2018 à Alençon

Un gala de boxe professionnel sera organisé le samedi 3 novembre 2018 dans le parc-expo Anova à Alençon (Orne). Au programme : quatre combats amateurs et six combats professionnels masculins et féminins (avec Licia Boudersa, championne d'Europe 2017). Davide Nicotra, organisateur de cette soirée, à la tête du Team DN Challenge :

Davide Nicotra

Le Normand Maxime Beaussire en tête d'affiche

Un Normand sera tête d'affiche de ce gala : le boxeur manchois Maxime Beaussire, champion de l'Union européenne 2017 et 2018, double champion de France, qui d'ici là disputera fin juillet 2018 un combat important au casino de Deauville (Calvados). Ce sera son premier combat à Alençon :

Maxime Beaussire

Pour Michel Corbière, président du comité de boxe de Normandie et président du club local alençonnais, il s'agit d'une formidable promotion pour son sport :

Michel Corbière

Ce gala de boxe au Parc-expo Anova d'Alençon samedi 3 novembre 2018 à 20 heures sera retransmis par la chaîne de sport L'Équipe 21. Location des places à partir de septembre 2018.