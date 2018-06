7eme festival musical d'Ecretteville les Baons samedi 30 Juin

L'été commence en musique et en fête à Écretteville les Baons, la commune Seino-Marine fête la 7eme édition de son festival musical samedi 30 juin. Sur place vous y retrouverez 2 scènes et 8 groupes pour animer cette grande soirée qui présente de nombreux atouts. D'une part sa situation géographique, non loin d'Yvetot (à mi-chemin entre Rouen et le Havre) ; ensuite son prix accessible (entrée à 4€ et gratuite pour les moins de 12 ans) ; enfin son ouverture à toute la famille pour profiter de concerts variés.

A ses débuts le festival exprimait plutôt un esprit rock, au fil des années il s'est fait connaître grâce au bouche à oreille et aujourd'hui la programmation est éclectique. Cette édition 218 s'annonce pétillante. Écoutez Isabelle Fleury, vice présidente de l'association “Les troubadours à la rue”, nous évoquer de l'événement.

Rendez-vous dès 18h30 sur le stade municipal d'Ecretteville les Baons. Cette année en nouveauté un camping est à votre disposition à proximité du festival ; les festivaliers pourront s'y installer dès 17h30. Notez que la scène secondaire du festival est sous chapiteau.

Le festival musical d'Ecretteville les Baons est co-organisé par l'association d'Yvetot "Les troubadours à la rue" et le comité des fêtes et des loisirs d'Ecretteville les Baons.

Tous les détails de cette soirée musicale sur lestroubadoursalarue.fr.