Le choix de l’énergie : à chaque combustible ses avantages et ses inconvénients

Doit-on opter pour le fuel, le gaz, l’électricité, le bois ? Energie fossile, ou renouvelable ? Plusieurs critères sont à prendre en compte, l’usage, le confort recherché, mais aussi l’investissement initial et le coût annuel. Le fioul constitue un chauffage performant pour les grands espaces, mais il produit une forte émission de gaz carbonique et le coût du combustible est en augmentation permanente. Le bois s’impose depuis quelques années comme une alternative efficace : énergie intéressante financièrement, elle est aussi écologique. L’énergie solaire est quant à elle gratuite et disponible partout. Pollution zéro, haute performance, aides fiscales, les énergies renouvelables sont de plus en plus compétitives quelque soit la situation de la maison. Mais, avant de raisonner chauffage, il faut penser à l’isolation : à quoi bon un chauffage performant si la chaleur s’enfuit à travers la toiture ?