Caen. Cancer : le directeur du centre Baclesse part, les innovations continuent

Khaled Meflah a vécu dix belles années à la tête du centre François Baclesse de Caen (Calvados), spécialisé dans la recherche et le traitement des cancers. "Ça a été des années très exigeantes. Le personnel a été très motivé pour que le centre soit dans cette dynamique d'innovation, de relever les défis. Assurer l'expertise en matière de cancérologie, c'est dans l'ADN du centre François Baclesse", explique-t-il.

S'il quitte le centre François Baclesse, Khaled Meflah reste à la tête du programme de recherche Archade, particulièrement innovant pour le traitement du cancer par radiothérapie. Au début du mois de juillet 2018, les premiers patients vont pouvoir bénéficier d'un traitement par protonthérapie, plus précis.

• À lire aussi : Santé : une nouvelle technique à Caen en 2018 pour traiter les cancers inopérables



Une prise en charge globale des patients

Pour 2020, un équipement nouveau doit également arriver : "le C400 qui permettra le traitement des tumeurs basé sur des faisceaux carbone. Dans le monde il y a à peu près une dizaine de centres qui traitent en carbone thérapie et en Europe nous serons le quatrième centre".

Dans un temps plus proche, en septembre ou en octobre 2018, le centre François Baclesse va réunir dans un même endroit tous les soins de supports pour les malades atteints d'un cancer. "Les professionnels capables de prendre en charge les soins de support comme la douleur, la nutrition ou le suivi psychologique seront concentrés au même endroit". Pour le patient, plus besoin de prendre plusieurs rendez-vous. "On aura à ce moment-là une prise en charge globale".