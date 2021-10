Le-Havre. Affaire juridique : la montée du HAC en D2 féminine est annulée

Une semaine après leur victoire face à l'OGC Nice (2-1), synonyme de montée en deuxième division, l'ambiance est morose au sein du HAC. Le club pourrait rester en Régional 1 la saison prochaine. En cause : une réserve déposée par l'OGC Nice auprès de la fédération française de football après les matches aller et retour sur la présence de "huit joueuses européennes non ressortissantes de l'Union européenne".

• Lire aussi. Football : Le Havre accède à la D2 féminine



La commission fédérale des règlements et contentieux a donné raison au club de Nice, dans une décision transmise au club, vendredi 22 juin 2018. Ces licences, qui concernent les joueuses américaines évoluant au HAC, avaient pourtant été validées au début de saison par la Ligue de Normandie.

Communiqué officiel de la @FFF sur les réserves portées par @ogcnice à propos du match de barrage. C'est bien Nice qui jouera en D2 !!! Le @HAC_Foot devrait faire appel.... #HAC #TeamHAC #Feminine pic.twitter.com/AIoIWFwzO8 — 100% 𝙃𝘼𝘾 ⚽️ 100% 𝙃𝘼𝙑𝙍𝘼𝙄𝙎 (@hactu_fr) June 23, 2018

Un appel déposé

Le HAC avait, à partir de la communication de la décision, deux jours pour faire appel. Dimanche 24 juin 2018, le club havrais annonce qu'après "une journée d'étude du dossier, les dirigeants du club feront appel dans la journée". Les dirigeants se disent également "confiants et combatifs".

Décision de la @FFF d'annuler la victoire des filles du @HAC_Foot face à @ogcnice, après une journée d'étude du dossier, les dirigeants du club feront appel dans la journée. Confiants&Combatifs pic.twitter.com/cAOWEKICDp — HAC Football ⚽️ (@HAC_Foot) June 24, 2018

Si le HAC ne peut pas monter en deuxième division, c'est alors l'OGC Nice qui obtiendra cette accession dans la compétition.