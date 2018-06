Football : Le Havre accède à la D2 féminine

Le match

C'est historique. Les footballeuses du Havre AC évolueront pour la première fois en D2 la saison prochaine. Les Havraises ont fêté leur accession, dimanche 17 juin, devant plus de 1 000 spectateurs, après une victoire amplement méritée face à l'OGC Nice (2-1). Après le nul (2-2) obtenu sur la Côte d'Azur lors du barrage aller, les Ciel et Marine étaient en ballottage favorable.

Une domination sans partage

Le but inscrit d'entrée de jeu par Camille Philippe a mis sur orbite l'équipe entraînée par Thierry Uvenard (1-0, 7e). Camille Philippe passait ensuite tout près du doublé sur une frappe repoussée par la transversale (22e). Le HAC dominait la rencontre de la tête et des épaules mais gâchait un nombre incalculable d'occasions franches. Qui plus est, l'arbitre refusait un but à Bateman pour une faute peu évidente sur la gardienne niçoise (57e). A force de pousser, les Havraises finissaient tout de même par doubler la mise par Davis, servie sur un plateau par Camille Philippe (2-0, 71e). Les Niçoises profitaient d'un relâchement des Ciel et Marine pour réduire l'écart dans la foulée et ainsi relancer le suspense (2-1, 72e). Les Havraises repartaient de plus belle mais avec toujours autant de maladresse dans le dernier geste, ou de malchance, à l'image de ce tir de Mulvey renvoyé par le poteau (81e).

Une seule défaite dans la saison

Qu'importe, l'essentiel est là pour cette équipe havraise qui a réalisé une saison de rêve, marquée par une seule défaite en 33 matches, toutes compétitions confondues. C'était en quarts de finale de la Coupe de France face à Soyaux, une formation de D1 (0-4). Cette D1 que le HAC aspire à découvrir au plus vite. L'équipe de la saison prochaine sera à coup sûr taillée pour jouer l'accession dans l'élite. On en salive déjà.

La fiche

HAC – Nice : 2-1 (1-0)

Arbitre : M. Pikorki. 1 200 spectateurs environ

Buts HAC : Philippe (7e), Davis (72e) ; Nice : Ceresola (73e)

HAC : Wiggins – Hollenbaugh, Mc Donough, Dufay, Crable – Bateman, Herbaudeau, Allez (c), Mulvey - Philippe, Davis. Remplaçantes : Leconte, Leduey, Sall, Demé, Noël. Entraîneur : Thierry Uvenard

OGC NICE : Hounsa – Szynal, Elineau, Flory " puis Ceresola, 67e ", Rochetaing – Malaret, Riboud (c), Delrio, Secci – Moziyan, Robert. Entraîneur : Clément Castelli

