Football (Coupe de France féminine) : pour Le Havre, c'est l'Amérique !

Avec son armada de joueuses américaines, Le Havre AC (Régional 1) a bousculé la hiérarchie, en dominant (3-1) le FC Rouen (D2), dimanche 7 janvier 2018 au Stade Océane (Seine-Maritime). Les Havraises sont en seizièmes de finale de la Coupe de France.

Le match

Après Saint-Maur au tour précédent, les Havraises, pensionnaires de Régional 1, où elles sont toujours invaincues après neuf journées (8 victoires et 1 nul) ont éliminé, avec brio, un autre club de D2. Cette fois, c'est le FC Rouen, demi-finaliste de la Coupe de France il y a trois ans, qui a subi les foudres de l'armada US du HAC. Sur les onze joueuses alignées au coup d'envoi par Thierry Uvenard, huit étaient de nationalité américaine. Les Ciel et Marine ont profité de deux ballons relâchés par Damman, la gardienne rouennaise, pour scorer, d'abord en début de match par Bateman, puis juste avant la pause par Davis. Entre-temps, Traoré avait relancé le FC Rouen en égalisant au terme d'une belle action initiée par Yango, l'internationale camerounaise.

Tirage au sort des seizièmes mercredi

Mais les Havraises ont rapidement éteint les espoirs des "Diablesses". Peu après l'heure de jeu, Davis s'est en effet offert un doublé d'une frappe aussi pure que précise. Symbole du désarroi rouennais : cette tentative de Traoré repoussée par la transversale dans le temps additionnel. Voilà donc le HAC en seizièmes de finale de la Coupe de France, dont le tirage au sort aura lieu le mercredi 10 janvier.

Les buts

10e : Mulvey adresse un centre-tir depuis l'aile droite. Surprise, Damman ne peut que repousser le ballon sur Bateman, qui marque de la tête.

HAC - FC Rouen : 1-0

25e : Yango s'échappe sur le côté gauche avant de servir sur un plateau Traoré, qui ajuste Wiggins.

HAC - FC Rouen : 1-1

45e : Sur un centre a priori anodin de Mulvey, Damman relâche le ballon que Davis pousse tranquillement au fond des filets.

HAC - FC Rouen : 2-1

66e : Davis décoche une frappe limpide à vingt mètres, plein axe, du but rouennais. Damman est battue sur sa droite.

HAC - FC Rouen : 3-1

Réactions

Thierry Uvenard (entraîneur du HAC) : "On fait une superbe entame de match et on arrive à marquer. On se crée ensuite trois ou quatre occasions franches. Dommage qu'on ne les ait pas converties, car on aurait pu plier le match plus tôt et rendre le score plus ample. J'ai vu une bonne équipe de Rouen, mais mes joueuses m'ont épaté."

Stéphane Arnold (entraîneur du FC Rouen) : "C'est une grosse déception. C'est important la Coupe. On était dans un derby, et ça fait "suer" de l'avoir perdu. On était attendu au tournant. Mais on n'a pas su répondre durablement dans le match. On a fait quelques erreurs dont l'adversaire a su profiter. On s'attendait à tomber sur une équipe aussi cohérente. C'est difficile à dire, mais le résultat est logique."

La fiche

Buts HAC : Bateman (10e), Davis (45e, 66e) ; FC Rouen : Traoré (25e)

Avertissements HAC : Leconte (89e) ; FC Rouen : Gosseye (68e), Traoré (82e)

HAC : Wiggins, Crable, Dufay, Mc Donough, Hollenbaugh, Allez (cap), Hazard, Clark (puis Lepiller, 88e), Bateman, Mulvey (puis Leconte, 59e), Davis. Ent : Thierry Uvenard

FC Rouen : Damman, Koutoupot (puis Coruble, 82e), Gosseye, N'Gock, Pigache, Perchey, Desplanques (puis Robert, 82e), Devleesschauwer, Traoré, Koui, Ikene (puis Talani, 70e). Ent : Stéphane Arnold

