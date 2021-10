Cherbourg. Tendance Live de Cherbourg 2018 : la programmation complète !

Tendance Ouest organise un grand concert gratuit à l'occasion de la Dhream Cup, le mercredi 25 juillet 2018, à Cherbourg-en-Cotentin, place De Gaulle. La première radio indépendante de Normandie dévoile la programmation de cette nouvelle édition du Tendance Live avec le soutien du Casino de Cherbourg, de la ville de Cherbourg-en-Cotentin et du département de la Manche.

Matmatah

Le groupe fondé à Brest en 1995 est toujours actif en 2018 ! Et quel succès depuis leurs débuts et la sortie de leur premier album "La Ouache". On connaît tous, quasiment par cœur, leur tube "l'apologie". Tout au long de sa carrière, le groupe a vendu 1 300 000 albums et récolté trois disques d'or et un double disque de platine. En 2017, ils ont fait une tournée marathon qui les a emmenés jusqu'en Corée.

Vitaa

Que de chemin parcouru depuis 2006 pour Vitaa quand elle accompagnait Diam's sur " Confessions Nocturnes ", l'un des plus gros tubes. Un hit dont tout le monde se souvient et qui donnera un nouvel essor à la carrière de Vitaa. Son premier album "A fleur de toi" sortira en février 2007 et se vendra à près de 900 000 exemplaires ! Son dernier album est sorti le vendredi 5 mai 2017 et s'intitule "J4M" dans lequel Vitaa se dévoile entière, écorchée, fragile mais aussi fidèle à ses racines musicales tout en conférant une dimension plus large à son répertoire.

Shy'm

Elle célèbre en ce moment même ses douze ans de carrière avec une tournée de "concerts exceptionnels" : la chanteuse Shy'm s'ajoute à la programmation du Tendance Live de Cherbourg-en-Cotentin (Manche) le mercredi 25 juillet 2018. L'interprète de Femme de couleur, On se fout de nous, Tourne, Et alors, Victoire se produira gratuitement sur la place de Gaulle.

Agustin Galiana

L'acteur espagnol s'est fait connaître en France avec son rôle d'Adrian dans la série télévisée Clem. Ce qu'on savait moins c'est qu'il chante et qu'il a une discographie fournie ! En 2010 il sortait l'album "Le secret de ma mère". En 2014 l'album "Sobre los tejados" de Paris. En 2017 il avait chanté avec Camille Lou. Il revient en 2018, avec le single "C'était Hier".

The Parakit

Ce groupe électro s'est imposé en 2016 dans toute l'Europe avec l'incontournable "Save Me". Aujourd'hui il revient avec "DAM DAM Déo", la reprise d'un classique de la pop française, dont tout le monde connaît par cœur l'imparable ritournelle.

Le trottoir d'En face

Ambiance garantie pour ce groupe festif du sud Ouest et ce n'est pas sur le trottoir d'en face qu'il faudra se diriger mais bien vers la scène qui captivera la foule venue en masse au Tendance Live de Cherbourg.

Elephanz & Eugénie

Elephanz a sorti son nouveau single Maryland et a invité la chanteuse Eugénie à les rejoindre le temps d'un duo électro pop. C'est en Normandie qu'ils se sont rencontrés fin 2017, depuis le duo est né. Le deuxième album d'Elephanz a été enregistré en Normandie. Leur single Time For A change a été un gros succès en 2014.

Caruso

De la nouvelle star aux premières partie de Louane, il s'est distingué avec énormément de talent. Il est également auteur et Louane (On était beau, premier single de son deuxième album) ainsi le duo suisse Aliose, Hoshi et Lisandro Cuxi (lauréat de The Voice 2017) marchent dans ses mots. Ils ne seront pas les derniers

Barbara Pravi

L'été dernier, on entendait une nouvelle voix sur la scène française. Avec "Pas grandir" son single faussement innocent et résolument féministe, Barbara Pravi, 24 ans, annonçait qu'elle n'était pas seulement capable de tenir avec brio le premier rôle dans un spectacle musical ("Un été 44"). La jeune femme s'apprêtait déjà à montrer ses talents d'auteure-interprète. Son premier EP, annonçant les beaux jours. Une mise en bouche de l'album "Déda, Sarah et les autres…". Sept morceaux histoire de se présenter au public, lui dire d'où elle vient, qui elle est. Barbara Pravi, une silhouette filiforme, une voix faite de nuances, une écriture autobiographique. Elle se raconte, chanson après chanson au son d'une "pop à textes", comme elle définit elle-même son style.

Lautner

C'est un duo qui s'est rencontré… En primaire ! Ils ont depuis fait The Voice 5 et ont créé le Buzz sur le net avec leur reprise "Par amour". Ils sont prêts à enflammer la scène du Tendance Live de Cherbourg !

Allen B

Allen B est un artiste virtuel créé par un musicien auteur-compositeur franco-canadien. Il cartonne au Canada et est prêt à avoir du succès outre-atlantique. Le Canadien de passage en France cet été fera étape dans le Cotentin.