Anneville-sur-Mer. Exercice anti-pollution aux hydrocarbures dans la Manche

Élus locaux, agents techniques des collectivités, pêcheurs, conchyliculteurs et membres d'associations de protection de l'environnement, ont été mobilisés mercredi 20 et jeudi 21 juin 2018, pour faire face à une pollution aux hydrocarbures du havre de Gefosses sur le littoral ouest des côtes de la Manche, un milieu sensible et très vulnérable.

Un exercice Polmar-Terre

Il s'agissait en fait, d'un exercice, dit Polmar-Terre, déclenché par le Préfet de la Manche, afin d'informer et initier les acteurs locaux à la gestion dès les premières heures, de ce type de pollution.

Dans un premier temps, on fait l'évaluation, sur le terrain, de la nature de la pollution de son étendue avant la construction de barrages dit "à façon" érigés avec des matériaux que l'on trouve sur place, comme des bottes de paille que l'on trouve aisément dans les exploitations agricoles.

Vassilis Tsigourakos, formateur au Cédre, le Centre de documentation de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux de Brest

Ce type d'exercice, qui a concerné 70 personnes ces deux derniers jours, dont Pascal Drieux, le directeur adjoint des services techniques de la ville de Granville, ville portuaire et balnéaire, qui avait été confrontée à une pollution d'un cours d'eau qui se jette dans la mer.

Ce type d'exercice est régulièrement programmé dans la Manche, département particulièrement exposé avec 350 kilomètres de côtes. L'exercice permet aussi de mesurer le degré d'efficacité de la bonne coordination des intervenants.