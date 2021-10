Caen. Noroy, un duo électro 100 % caennais

Ils ont tout juste 23 ans et commencent déjà à percer dans le petit monde de l'électro caennais (Calvados). Brice Lebel et Clément Mouillard, plus connus sous le nom de Noroy, sont aujourd'hui programmés sur une petite dizaine de radios, dont Tendance Ouest.

Multiple influence

C'est il y a six mois, juste après avoir signé avec le label Roy, que les deux Caennais ont tourné leur première live session, filmée depuis le château. "On a fait les choses un peu à l'envers, sourit Brice. Maintenant on bosse sur de nouveaux morceaux et on cherche à faire des concerts." Avec ce contrat, le duo a même décroché une résidence au BBC.

Pourtant, les deux copains de collège se sont retrouvés seulement l'été dernier. Il faut dire que depuis leur première rencontre, chacun avait fait son petit bout de chemin. L'un à la guitare, l'autre à la batterie, les deux musiciens ont quitté leurs premières amours, "le gros rock qui tâche" pour découvrir de nouvelles influences.

Clément raconte avoir joué "dans pas mal de petits groupes de jazz, de pop…", Brice ajoute s'inspirer aussi "du funk, de la pop et de l'électro bien sûr". C'est en piochant dans ces différentes références que Noroy signe son premier titre, Thinking, aux notes "électro summer". La suite ? Trouver de nouvelles dates de concert - un est prévu à Caen le vendredi 27 juillet 2018 - et préparer bien sûr de nouveaux titres.