Isigny-sur-Mer. Cabourg : elle escroque son beau-père vulnérable

Jeudi 14 juin 2018 une femme âgée de 34 ans a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour escroquerie au préjudice d'une personne vulnérable, les faits remontent à juillet 2016 à Cabourg au nord de l'agglomération caennaise

Plus de 16 000 euros en liquide et virements

C'est par un signalement de la banque que l'enquête débute. Des retraits pour un total de 11 000 euros ont été effectués sur le compte de la victime ainsi que 15 virements pour plus de 5 000 euros au profit de la prévenue. La victime est très vulnérable. En 2013, une expertise médicale indique : Individu dégradé atteint d'une psychose alcoolique, impossibilité pour lui de pourvoir à ses besoins. C'est dans ce contexte qu'il va aller vivre chez l'un de ses fils et que sa belle-fille va s'occuper de lui, et de ses papiers administratifs.

"Il ne déboursait rien"

A la barre tout en regrettant ce qu'elle a fait la prévenue explique "Malgré une bonne retraite il ne déboursait jamais rien". Pour la procureure la victime était à la merci de ceux qui l'hébergeaient. Elle requiert huit mois de prison avec sursis. L'avocate de la défense sollicite la clémence du tribunal, "Elle rembourse 200 euros par mois et s'est déjà acquittée de 1 600 euros". Elle ajoute que la victime hébergée désormais par son autre fils lui verse 400 euros par mois en dédommagement.

Le tribunal reconnaissant que la prévenue vivait une situation difficile elle écope de trois mois de prison avec sursis.