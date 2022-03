Ambiance. Avec PAN, du jazz près d'chez nous

Samedi 23 juin 2018, il sonnera un air de jazz à Saint-Germain-d'Ectot, à l'ouest de Caen (Calvados). En effet, le collectif Pan organise un événement 100 % jazz : PAN, l'été ! Il donne rendez-vous aux amoureux de saxophone, trompette, trombone, clarinette et piano au DOC, dans le pré-bocage normand.

Improvisation

Pour débuter cette soirée, le groupe Now freeture invitera Régis Huby, violoniste, compositeur et improvisateur à le rejoindre sur scène. Les artistes aiment s'affranchir des barrières stylistiques et le montreront. Cette collaboration leur permettra de montrer au public leur maîtrise de l'improvisation.

Au cours de cette soirée, Antonio Zitarelli et Vito Cardellicchio, musiciens italiens présenteront leur projet "Tolmo", accompagnés de leurs deux nouveaux membres : Alice Noris et Samuel Frin.

Pratique. Samedi 23 juin 2018 à 20h30 à Saint-Germain-d'Ectot. De 7 à 10€, gratuit pour les moins de 12 ans.