Saint-Lô. Une trois voies Saint-Lô/Coutances dans les tuyaux

C'est une arlésienne ou un serpent de mer, appelez cela comme vous le souhaitez, pourtant le dossier de l'évolution de l'axe Saint-Lô/Coutances a été relancé le lundi 11 juin 2018 par le président du conseil départemental de la Manche, Marc Lefèvre.

Marc lefèvre Impossible de lire le son.

24 kilomètres, c'est la distance séparant la préfecture de sa sous-préfecture la plus proche. Le choix du département serait d'élargir l'axe existant pour le faire passer sur trois voies, quasiment d'un bout à l'autre. Une solution moins contraignante et moins coûteuse que la création pure et simple d'une 2x2 voies, solution évoquée dans le passé.

Marc Lefèvre Impossible de lire le son.

Le chantier pourrait commencer vers 2025 soit en même temps que la fin des travaux sur l'axe Granville/Avranches. Le coût du projet n'a pas encore été évoqué. La région pourrait selon le président du département participer au financement d'un axe emprunté par plusieurs milliers de véhicules chaque jour.