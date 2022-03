Accident de RER: la remise en route prendra "sans doute plusieurs jours" selon la RATP

Sept personnes ont été blessées mardi dans l'accident d'un RER B en Ile-de-France peu avant 5H00 du matin, lorsqu'un talus s'est affaissé à la suite de fortes pluies, entraînant la sortie de voie d'un RER B qui s'est couché partiellement sur la chaussée, entre Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines) et Courcelle-sur-Yvette (Essonne).

"Tout le groupe RATP est au maximum pour remettre les opérations en route mais ça va être compliqué", a déclaré Catherine Guillouard, lors d'un point presse devant la gare de Courcelle-sur-Yvette, ajoutant que cela prendra "sans doute plusieurs jours".

"L'effondrement d'un talus (...) a emporté une partie de la voie et on ne sait pas encore quand on pourra reprendre l'exploitation", a expliqué la responsable, précisant que des bus de substitution avaient été mis en place.

La responsable a détaillé les circonstances de l'accident: "On avait un train de quatre voitures, la première passe mais les trois suivantes sont couchées par l'incident".

Catherine Guillouard a confirmé que sept personnes avaient "été prises en charge par les pompiers très rapidement", et qu'il n'y avait pas de blessé grave.

Selon la préfecture des Yvelines, trois personnes, dont une femme enceinte, ont été transportées à l'hôpital, tandis que les quatre autres blessés sont rentrés chez eux.

