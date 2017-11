Le trafic du RER A a repris

Le 02 novembre 2017 à 06:40

Le trafic du RER A, la ligne ferroviaire la plus fréquentée d'Europe, coupé depuis lundi entre les gares de la Défense et d'Auber à Paris, suite à l'arrivée d'eau boueuse dans un tunnel de la ligne, a repris jeudi matin, a indiqué la RATP sur son compte Twitter et dans un communiqué.